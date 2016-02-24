Американские военные отработали ядерный удар по Белоруссии

Американские военные отрабатывали свои действия на возможную ядерную атаку со стороны России. Примечательно, что армия США отрабатывала три алгоритма свои действий.

В первом случае американская армия отказалась от использования ядерного оружия, чтобы сделать из России "изгоя" на международной арене за применение запрещенного оружия. Второй алгоритм - это применение маломощного ядерного оружия для защиты европейских союзников. Несколько ракет также предназначались для атаки на бывшую постсоветскую республику - Белоруссию.

Третий вариант - это применение тактического ядерного оружия.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ким Чен Ын заявил о готовности нанести ядерный удар по США и Южной Корее.

Глава КНДР Ким Чен Ын пригрозил нанести удары по Южной Корее и США, которые активизируют военные приготовления после запуска ракеты-носителя со спутником на борту, проведенных Пхеньяном в этом году.

Как отмечается в заявлении верховного командования Корейской народной армии, "с этого момента стратегические и тактические средства вооруженных сил народной республики готовы нанести упреждающие удары в случае малейших провокаций со стороны противника".

Согласно заявления, первой мишенью станет президентский дворец "Чхонвадэ" в Сеуле, где "плетутся заговоры с целью усиления конфронтации с соотечественниками на Севере". Далее идут американские базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и континентальная часть США, говорится в заявлении.

Как ранее информировала Правда.Ру, в докладе The Government Accountability Office, опубликованном на сайте организации, сообщается, что Агентство противоракетной обороны Министерства обороны штатов добилось определенных результатов в защите страны от возможной атаки со стороны Ирана или КНДР. При этом эксперты пришли к выводу, что в нынешнем состоянии система готова отразить лишь незначительное количество самых простых ракет.

В документе также указывается, что Министерство обороны настаивает на значительном увеличении количества ракет-перехватчиков до конца 2017 года. Производственные возможности при этом не учитываются.

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