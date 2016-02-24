Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Американские военные отработали ядерный удар по Белоруссии

Силовые структуры » Министерство обороны

Американские военные отрабатывали свои действия на возможную ядерную атаку со стороны России. Примечательно, что армия США отрабатывала три алгоритма свои действий.

В первом случае американская армия отказалась от использования ядерного оружия, чтобы сделать из России "изгоя" на международной арене за применение запрещенного оружия. Второй алгоритм - это применение маломощного ядерного оружия для защиты европейских союзников. Несколько ракет также предназначались для атаки на бывшую постсоветскую республику - Белоруссию.

Третий вариант - это применение тактического ядерного оружия.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Ким Чен Ын заявил о готовности нанести ядерный удар по США и Южной Корее.

Глава КНДР Ким Чен Ын пригрозил нанести удары по Южной Корее и США, которые активизируют военные приготовления после запуска ракеты-носителя со спутником на борту, проведенных Пхеньяном в этом году. 

Как отмечается в заявлении верховного командования Корейской народной армии, "с этого момента стратегические и тактические средства вооруженных сил народной республики готовы нанести упреждающие удары в случае малейших провокаций со стороны противника".

Согласно заявления, первой мишенью станет президентский дворец "Чхонвадэ" в Сеуле, где "плетутся заговоры с целью усиления конфронтации с соотечественниками на Севере". Далее идут американские базы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и континентальная часть США, говорится в заявлении.

Как ранее информировала Правда.Ру, в докладе The Government Accountability Office, опубликованном на сайте организации, сообщается, что Агентство противоракетной обороны Министерства обороны штатов добилось определенных результатов в защите страны от возможной атаки со стороны Ирана или КНДР. При этом эксперты пришли к выводу, что в нынешнем состоянии система готова отразить лишь незначительное количество самых простых ракет.

В документе также указывается, что Министерство обороны настаивает на значительном увеличении количества ракет-перехватчиков до конца 2017 года. Производственные возможности при этом не учитываются.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня 

Читайте новость на английской версии Pravda.Ru

Темы россия учения союзники белоруссия ядерная атака
Новости Все >
Американские военные отработали ядерный удар по Белоруссии
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Минспорт РФ разберется с ситуацией вокруг обысков у биатлонистов
Логинова включили в состав сборной РФ на эстафету ЧМ по биатлону
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростове
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса
Логинов может пропустить эстафету из-за обысков
Российский дипломат рассказал, чем занять себя на карантине
"В одних трусах смотрели": Логинов рассказал об обыске в своем номере
В Челябинске в массовой драке убит подросток
Последние материалы
Власть заплатила очень высокую цену за пенсионную реформу
Медики обнаружили новые опасные свойства коронавируса
Минспорт РФ разберется с ситуацией вокруг обысков у биатлонистов
Логинова включили в состав сборной РФ на эстафету ЧМ по биатлону
Один человек погиб в результате взрыва газа в Ростове
Виктор Милитарёв: 80% живет в опрятной, чистой, не голодающей бедности
Си Цзиньпин поблагодарил Билла Гейтса
Логинов может пропустить эстафету из-за обысков
Российский дипломат рассказал, чем занять себя на карантине
"В одних трусах смотрели": Логинов рассказал об обыске в своем номере
Популярное
Биатлон
Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону

Депутат Госдумы, чемпион мира по биатлону Антон Шипулин отметил, что ответственность за неудачи сборной России в Антерсельве можно разделить на всех участников турнира.

Шипулин назвал виновных в неудачах сборной России по биатлону
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Ближний Восток
Багдасаров рассказал, готова ли Россия к войне с Турцией
Военные новости
Броневик США пытался столкнуть российский "Тигр" с дороги в Сирии
Мир. Новости мира
Раймонд Паулс наносит удар экономике Латвии
Соломон Соловьев Бесхребетность или воля? Загадка знака Рыбы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Петр Фадеев "Эксперимент": штрафы за парковку у собственных дач Петр Фадеев Любовь Степушова Втянуться в конфликт в Сирии Турции не позволит ее экономика Любовь Степушова
Комментарии
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
Почему Китай опасен для России?
Фронтмен "ДДТ": Россия по-бандитски относится к Украине и Белоруссии
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Курс доллара взлетел из-за коронавируса
В МИДе предположили причины задержания русской переводчицы в Испании
Белоруссия между интеграцией, переворотом и ударом США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
Очередному дипломату отказали в визе США
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
"Орел" сложил крылья: варианты будущего России от западных знатоков
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ