Комплексы "Бастион" — серьезная защита России

Ракетные комплексы "Бастион", стоящие на вооружении России, и обеспечивающие безопасность в так называемой "зоне ограничения доступа" (Anti-Access/Area Denial, А2/АD), являются серьезной угрозой для противника. Который захочет эту зону преодолеть.

Черноморский флот: 230 лет на страже

О "Бастионе" написал профильный журнал The National Interest. Эксперты издания отметили, что такие территории Россия создала по всем направлениям у своих границ. "Бастионы" в этой структуре имеют огромное значение.

Как работает "Бастион":

мощные радары и система связи — машина может получать информацию о приближающихся объектах противника с космических спутников, морских патрульных судов, вертолетов, БПЛА;

батарея состоит из четырех пусковых установок П-800;

оружие "Бастиона" — ракета "Оникс" со скоростью в 2,5 Маха.

"Высокая скорость П-800 и выход на цель по пикирующей траектории делают ее перехват практически невозможным. А 300-килограммовая боеголовка способна нанести сокрушительный урон даже крупному кораблю", — констатирует The National Interest.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что Северный флот развернул на Кольском полуострове две батареи новейших российских береговых ракетных комплексов К-300П "Бастион" со сверхзвуковыми крылатыми ракетами П-800 "Оникс".

Появление такого оружия гарантирует защиту 1,5 тыс. км побережья РФ от возможных морских десантов и вводит 300-километровую "мертвую зону" для кораблей НАТО в Баренцевом море.

"Бастион" (по классификации НАТО SS-C-05 Stooge) — одно из последних ноу-хау российской армии. Впервые общественность увидела его в фильме Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину".

Комментируя появление комплекса в кадре, Владимир Путин гордо заявил: "Такого оружия ни у кого нет". По его словам, именно из-за "Бастиона" ни США, ни НАТО не рискнули ввести свои корабли в Черное море. Появление его на вооружении сирийской армии также предотвратило вмешательство в гражданскую войну в САР американского и натовского флотов: Пентагон и Брюссель не рискнули посылать авианосцы к сирийскому побережью из-за опасности быть атакованными оружием, против которого бессильны современные системы ПВО, пишут в пятницу Известия.

Одна батарея комплекса "Бастион" — 12 пусковых установок на базе белорусского тягача МЗКТ-7930, в кузове которого спрятаны два транспортно-пусковых контейнера со сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами "Оникс". На каждой стоит 290-килограммовая боевая часть. Ее разработкой занимался ядерный центр в Сарове. И хотя это обычный фугас, достаточно всего 2-3 П-800, чтобы потопить корабль класса фрегат. Пять "Ониксов" — авианосец. Оставаясь в глубине побережья, комплекс не досягаем для палубной авиации. Разворачивается за пять минут и мгновенно готов к применению. После развертывания "Бастион" в состоянии оставаться в полной боевой готовности в течение 3-5 суток в зависимости от имеющихся запасов топлива.

К цели ракета П-800 выходит на скорости, делающей ее практически неразличимой для современных радаров. Кроме того, совершает интенсивные маневры, из-за чего ее приближение можно заметить буквально уже под бортом корабля, когда что-либо делать уже бессмысленно. Особенность сверхзвуковых ракет "Оникс" и в том, что большую часть полета к цели они пройдут над самой поверхностью моря на высоте не более нескольких метров. Будут активно маневрировать, меняя направление полета, запутывая радиолокационные станции противника. Но самое главное — машины действуют сообща.

Как подчеркивают представители корпорации НПО Машиностроения из Реутова, где создавалась ракета П-800, машины наделены искусственным интеллектом сродни человеческому. Ракеты сами распределят и классифицируют по важности цели, выберут тактику атаки и план ее проведения.

Первым ракетные комплексы "Бастион" получил Черноморский флот.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня