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Источник Правда.Ру

Авианосец США Gerald R. Ford оказался легкой мишенью

Силовые структуры » Министерство обороны

Основная проблема американского авианосца нового поколения Gerald R. Ford заключается даже не в вышедшей из строя силовой установке, не в сломавшихся лифтах для боеприпасов. Ядерный гигант не видит и не слышит направленные на него угрозы потенциального противника, и не может их нейтрализовать.

А между тем именно по образу и подобию этого атомного монстра строятся все новые авианосцы США

Проблемы авианесущего крейсера выявили испытания. Они показали, что средства радиоэлектронной борьбы, радары, линии связи типа "корабль-корабль" работают неудовлетворительно. Об этом говорится в докладе дирекции по оперативным испытаниям и оценке Пентагона.

ВМС во время испытательных маневров даже были вынуждены прекратить тесты в частности из-за низкой эффективности многофункционального радара Spy-3. В Пентагоне, впрочем, постарались оправдаться.

"Сценарий был более более сложным, чем планировалось", — сказали в оборонном ведомстве.

На защиту авианосца встал и представитель ВМС Уильям Коуч. Несмотря на нехватку оборудования, из-за которой испытания нельзя назвать полноценными, он сказал, что с крейсером все в порядке.

"Авианосец оснащен самой технологически продвинутой, проверенной и эффективной системой самообороны, которая когда-либо устанавливалась на кораблях ВМС США", — заявил он.

О проблемах Gerald R. Ford "Правда.Ру" писала и ранее.

Бортовые системы самого дорогого в мире авианосца USS Gerald R. Ford пока непригодны для ведения боевых действий, поэтому сроки ввода в эксплуатацию вновь откладываются.

В последнем отчёте Пентагона говорится о проблемах при посадке и взлёте самолётов с палубы авианосца и неполадках в системах самообороны корабля.

По словам директора оперативного тестирования Пентагона Майкла Гилмора, если проблемы не будут устранены, они существенно ограничат возможности CVN-78 по ведению боевых действий.

Как пишет RT, авианосец USS Gerald R. Ford стоимостью около $13 млрд считается самым дорогим военным кораблем в мире. Его строительство началось в 2009 году, к сентябрю 2014 года корабль должен был быть готов. Впоследствии этот срок был перенесен на сентябрь, а затем ноябрь 2016 года. Теперь в ВМС США предполагают, что корабль может быть принят на вооружение в начале 2017 года.

При этом в начале этого года аналитик по вопросам оборонной политики Гарри Казианис в своей статье для The National Interest высказал мнение, новейший американский авианосец может устареть ещё до того, как будет окончательно построен.

"Государства, обладающие технологиями, особенно такие великие державы, как Китай и Россия, которых Пентагон считает будущим главным вызовом вооружённым силам США, разрабатывают ракетные системы большого радиуса действия, которые могут наносить массовые удары с нескольких точек. Подобное оружие в сочетании со средствами обнаружения целей в открытом океане может превратить американские суперавианосцы в могилу стоимостью миллиарды долларов для тысяч американских моряков", — пишет Казианис.

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Темы gerald r. ford авианосец боевые действия
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