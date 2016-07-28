Военный эксперт объяснил опасения США из-за подлодок РФ в Атлантике

Совершенно нормально, что военные корабли России ведут патрулирование и следят за обстановкой в Атлантике, констатировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

По просьбе радио Sputnik он дал оценку недавнему заявлению представителей Пентагона о том, что американские корабли больше не могут чувствовать себя защищенными и спокойными в регионе.

Напомним, вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис заявил о том, что якобы со стороны российских кораблей в Атлантическом океане исходит угроза. Посетовал он и на то, что США потеряли свое "неоспоримое господство".

Россия восстанавливает утраченные позиции

Подберезкин, комментируя это заявление, указал на то, что Россия как правопреемница СССР сейчас восстанавливает позиции, которые ранее занимал Советский Союз. В том числе и в Атлантике.

"Это наиболее важный регион с точки зрения безопасности России, все коммуникации проходят через Атлантику. И Атлантическое побережье — наиболее густонаселенный регион США, в котором размещены и военно-морские базы в том числе. Совершенно нормально, что в Атлантике на боевом дежурстве находятся наши подводные лодки. То, что сейчас американцы об этом говорят, свидетельствует об одном: в свое время они уже успокоились, когда такие наши выходы на боевые дежурства стали редкими или прекратились вообще. Поэтому сейчас возвращение России в Мировой океан и строительство новых подводных лодок, безусловно, у американцев вызывает тревогу", — сказал Алексей Подберезкин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США были недовольны тем, что турки пытаются ограничить деятельность НАТО на базе Инджирлик.

Проблемы с использованием авиабазы Инджирлик на юге Турции связаны с попыткой переворота 16 июля, после которой основные функции авиабазы временно не использовались. Это оправдывает траты США на авианосцы, заявил экс-адмирал ВМС США Пит Дэйли.

Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность указана в официальном договоре о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. Также на базе находятся самолеты стран-участниц международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (Организация запрещена в РФ).

Альтернативу авианосцам представляют "фиксированные локации на земле, которые очень дороги и уязвимы, а возможность их использовать время от времени ставится под вопрос", — сообщил Дэйли агентству Sputnik. Он подчеркнул тот факт, что временная потеря базы Инджирлик и является примером подобной ситуации.

Также среди возможных неудобств в использовании наземных баз могут быть задержки с получением разрешения на их использование, заявил Дэйли.

"Лучшее свидетельство того, зачем нужны (авианосцы) появилось, когда нам нужно было срочно провести операцию против "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в августе 2014 года, когда боевики были на окраинах Багдада", — добавил он.

Пит Дэйли напоминает, что первая официальная договоренность по вылету самолетов было получено только спустя почти два месяца после самого обращения.

На данный момент американские военные ведут работы над новыми авианосцами CVN-78. Сроки ввода кораблей в использование неоднократно переносились из-за сбоев системы запуска и непредвиденных технических проблем.

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