Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Военный эксперт объяснил опасения США из-за подлодок РФ в Атлантике

Силовые структуры » Министерство обороны

Совершенно нормально, что военные корабли России ведут патрулирование и следят за обстановкой в Атлантике, констатировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

По просьбе радио Sputnik он дал оценку недавнему заявлению представителей Пентагона о том, что американские корабли больше не могут чувствовать себя защищенными и спокойными в регионе.

Напомним, вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис заявил о том, что якобы со стороны российских кораблей в Атлантическом океане исходит угроза. Посетовал он и на то, что США потеряли свое "неоспоримое господство".

Россия восстанавливает утраченные позиции

Подберезкин, комментируя это заявление, указал на то, что Россия как правопреемница СССР сейчас восстанавливает позиции, которые ранее занимал Советский Союз. В том числе и в Атлантике.

"Это наиболее важный регион с точки зрения безопасности России, все коммуникации проходят через Атлантику. И Атлантическое побережье — наиболее густонаселенный регион США, в котором размещены и военно-морские базы в том числе. Совершенно нормально, что в Атлантике на боевом дежурстве находятся наши подводные лодки. То, что сейчас американцы об этом говорят, свидетельствует об одном: в свое время они уже успокоились, когда такие наши выходы на боевые дежурства стали редкими или прекратились вообще. Поэтому сейчас возвращение России в Мировой океан и строительство новых подводных лодок, безусловно, у американцев вызывает тревогу", — сказал Алексей Подберезкин.

 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США были недовольны тем, что турки пытаются ограничить деятельность НАТО на базе Инджирлик.

Проблемы с использованием авиабазы Инджирлик на юге Турции связаны с попыткой переворота 16 июля, после которой основные функции авиабазы временно не использовались. Это оправдывает траты США на авианосцы, заявил экс-адмирал ВМС США Пит Дэйли.

Инджирлик используется ВВС США и Турции, ее деятельность указана в официальном договоре о военном и экономическом сотрудничестве двух стран. Также на базе находятся самолеты стран-участниц международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (Организация запрещена в РФ).

Альтернативу авианосцам представляют "фиксированные локации на земле, которые очень дороги и уязвимы, а возможность их использовать время от времени ставится под вопрос", — сообщил Дэйли агентству Sputnik. Он подчеркнул тот факт, что временная потеря базы Инджирлик и является примером подобной ситуации.

Также среди возможных неудобств в использовании наземных баз могут быть задержки с получением разрешения на их использование, заявил Дэйли.

"Лучшее свидетельство того, зачем нужны (авианосцы) появилось, когда нам нужно было срочно провести операцию против "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в августе 2014 года, когда боевики были на окраинах Багдада", — добавил он.

Пит Дэйли напоминает, что первая официальная договоренность по вылету самолетов было получено только спустя почти два месяца после самого обращения.

На данный момент американские военные ведут работы над новыми авианосцами CVN-78. Сроки ввода кораблей в использование неоднократно переносились из-за сбоев системы запуска и непредвиденных технических проблем.

Читайте последние новости Pravda. Ru на сегодня

Темы сша россия атлантика алексей подберезкин
Актуальная аналитика
США и Канада. Новости и аналитика
Демократы могли бы сместить Трампа, но выбрали не тот метод
Силовые структуры
Модернизированный Т-34, который так и не появился.
Авто
Берегись электромобиля: Европа переходит на "зеленые" авто. Чего ждет Россия?
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Гвардиола прокомментировал ситуацию вокруг Месси и "Барселоны"
Песков прокомментировал снятие обвинений с Трампа
Эксперты составили рейтинг регионов России с проблемами ЖКХ
Военный эксперт объяснил опасения США из-за подлодок РФ в Атлантике
"Маруся" от Mail.ru Group будет представлять новостную картину дня
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Анна Семенович пожаловалась на боли после операции на ноге
Авианосец США Gerald R. Ford оказался легкой мишенью
Мать Бузовой расплакалась на суде из-за похищенных украшений
Бабиков выиграл вторую гонку подряд на этапе Кубка России по биатлону
Последние материалы
Военный эксперт объяснил опасения США из-за подлодок РФ в Атлантике
"Маруся" от Mail.ru Group будет представлять новостную картину дня
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
Анна Семенович пожаловалась на боли после операции на ноге
Авианосец США Gerald R. Ford оказался легкой мишенью
Модернизированный Т-34, который так и не появился.
Мать Бузовой расплакалась на суде из-за похищенных украшений
Бабиков выиграл вторую гонку подряд на этапе Кубка России по биатлону
Берегись электромобиля: Европа переходит на "зеленые" авто. Чего ждет Россия?
Индия решила делать аэрокосмические аппараты совместно с Украиной
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Прошлое
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
Шоу-бизнес
Собчак выбрала для нового дома похожую на гроб ванну
Здоровье
Эндокринолог рассказала, как отказ от сахара влияет на здоровье
Петр Фадеев Берегись электромобиля: Европа переходит на "зеленые" авто. Чего ждет Россия? Петр Фадеев Соломон Соловьев Разноцветная формула любви Боба Марли - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Facebook и жизнь: просветитель Марк встревожил РПЦ Василий Амирджанов
Комментарии
Боксёр Усик ответил ветерану АТО, который назвал его обезьяной
МИД: российские военные погибли в Сирии
Пентагон в спешке ищет противодействие российскому "Авангарду"
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Die Welt: военная мощь России велика как никогда
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Николай Платошкин: что такое новый социализм
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
МИД: российские военные погибли в Сирии
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Губерниев назвал себя конкурентом Урганта и Нагиева
Двое военных выплатят 31 млн рублей за случайный пуск ракет в Крыму
Эксперт: в экономику РФ не желает вкладывать ни государство, ни бизнес
Губерниев назвал себя конкурентом Урганта и Нагиева
Любовь Успенская находится на грани инсульта
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубых чиновников
Белорусский эксперт: Москва и Минск на грани "грандиозного конфликта"
Путин недоволен качеством жизни крымчан
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ