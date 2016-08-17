Мужчину, бросившего детей в Шереметьево, будут судить по трем статьям

Следственный комитет России арестовал жителя Комсомольска-на-Амуре, который в январе бросил двоих детей в московском аэропорту Шереметьево. Сам мужчина улетел в Ростов-на-Дону. Отца детей будут содержать под стражей до 13 апреля.

Малыша оставили умирать на морозе

Сообщается, что следователи расследуют уголовное дело по трем статьям: оставление в опасности, истязание и кража. Правоохранители проверяют, применял ли обвиняемый физическую силу в отношении своих детей. Также жительница Комсомольска-на-Амуре подала заявление о том, что мужчина похитил у нее деньги.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о матери, которая оставила полугодовалого ребенка на улице в Красноярске.

83-летняя жительница окраины Красноярска обнаружила накануне в своём дворе "сюрприз": завёрнутого в одеяло младенца.

Сначала женщина услышала писк и решила, что источник звука — уличный котёнок. Но, оглядевшись, увидела, что под забором пищит свёрток.

- Подкидыш! — ахнула она.

Взяв в руки малышку, заботливо укутанную в одеяло, она нашла записку, от которой "просто перевернулось сердце". Мать девочки сообщала, что ребёнок здоров, спокоен, родился 12 августа.

"Прививки сделаны, — продолжала мать, — Это самое страшное в моей жизни. Я вернусь обязательно, я заберу её. Но пока я ничего не могу сделать. Мы уже ночевали в подъезде…"

На четырёхдневную малютку были надеты фиолетовый комбинезон, розовые носочки и шапочка. В её одеяльце нашли пачку подгузников и влажные салфетки.

Пожилая женщина решила отнести "найдёныша" в Дом ребёнка, сотрудники которого до сих пор пребывают в состоянии шока: место находки ребёнка — настоящая помойка, любимое место сбора бродяг. Пока на вызов сотрудников Дома ребёнка ехали полицейские и врачи, девочку осмотрели, взвесили, покормили.

- Внешне девочка здорова, её вес 3160, сердечные сокращения и температура — в норме, — сообщила завотделением красноярского Дома ребёнка №3 Татьяна Кучерявая, — Ни синяков, ни травм, ни царапин.

Неизвестно, говорят специалисты, сколько времени малютка пролежала на траве, но на ней нашли много муравьёв и следы от их укусов. Это действительно спокойная девочка. Судя по всему, перед разлукой мать её покормила.

Врачи утверждают, что девочка родилась в роддоме, но, скорее всего, примерно на 3-4 дня раньше, чем указано в материнской записке. Предполагают, что таким способом мать усложняет задачу полицейским.

Маму брошенной девочки сейчас ищут и просят откликнуться. Ей обещают помочь, в какую бы ситуацию она ни попала. Скорее всего, она была рядом, пока не убедилась, что дочурку нашли, и с ней всё хорошо. Значит, ей не всё равно.

На вид, по сообщениям местных жителей, женщине примерно 35 лет. Её видели здесь накануне, она явно плакала, сидя на корточках возле чужого подъезда, нервничала, говорила по телефону. Её поведение показалось странным аборигенам района, поэтому, увидев полицейских возле погреба "бабульки", соседи решили, что произошло ограбление.

- Помню что у неё волосы черные в хвостик, очки солнечные с коричневыми продолговатыми стёклами, — говорит Анна С., — Белая курточка, больше похожая на летний пиджачок.

В Доме ребёнка такой случай произошёл не впервые: в 2015 году мать вообще "сунула" ребёнка в руки их вахтёра и сказала, что у неё "нет условий", после чего ушла и не вернулась.

Специалисты рекомендуют матерям, оказавшимся в тяжёлых ситуациях, не решать проблемы столь радикально. В Красноярске есть несколько учреждений, готовых принять таких детей временно с оформлением временного содержания, без какого-либо осуждения и наказания.

Сейчас с "подкидышем" всё в порядке: она некоторое время будет жить в больнице, пока не станет ясно, что угроз её жизни нет, потом переедет в Дом ребёнка. Если родственники девочки не отзовутся в ближайшее время, то в графе "родители" у неё будет стоять прочерк.

Телефон для матери девочки и свидетелей произошедшего: 8 (391)213-45-77.

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