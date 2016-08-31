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Источник Правда.Ру

ЦРУ следит за секретной перепиской более сотни стран

Силовые структуры » ФСБ

Более чем за 50 лет Центральное разведывательное управление (ЦРУ) тайно изучает секретную переписку между абонентами в разных странах. Однако все тайное становится явным: газета The Washington Post написала о слежке.

Авторы расследования The Washington Post ссылаются на отчет центра ЦРУ по изучению разведки 16-летней давности. Кроме того, в руках журналистов оказались записи устных свидетельств агентов Федеральной разведывательной службы Германии (BND), датируемые 2008 годом.

В спецподразделениях двух стран не стали опровергать опубликованные сведения и подтвердили подлинность источников, но комментировать отказались.

Швейцарцы тоже замешаны

В публикации утверждается, что ЦРУ использовало оборудование компании Crypto AG из Швейцарии.

Американский таблоид рассказывает о том, что ЦРУ начало работать со Швейцарией еще в годы Второй мировой войны, предоставив американцам шифровальные механические машины. С ходом развития технологий оно стало электронным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ЦРУ имеет отношение к госпереворотам по всему миру.

Центральное разведывательное управление США обнародовало документы для брифингов, которые готовились для президентов Ричарда Никсона и Джеральда Форда в конце 1960-1970-х годов.

Как пишет Slon. ru, в общей сложности это около двух с половиной тысяч документов объемом 28 тысяч страниц. Отмечается, что часть информации из документов удалена, в том числе в тех местах, где идет речь о переворотах 1970-х годов в разных странах мира, в причастности к которым подозревали США.

То, что США влияли на смену власти в других странах, не секрет. Несколько лет назад ЦРУ официально признало свою роль в иранском перевороте 1953 года, ранее это подтвердил и Белый дом. Хотя обычно причастность к таким событиям официально отрицается. Также США принимали непосредственное участие в 1970 году в перевороте в Камбодже и влияли на выборы в Чили.

Кандидат на пост президента США, республиканец Тед Круз выступил с заявлением, что американская политика по свержению режимов приводит к возникновению новых угроз для национальной безопасности страны.

Круз в этой связи заявил, что "свергнув правительство Ливии, мы передали эту страну радикальным исламистским террористам. Теперь это хаотичная военная зона, где находятся "Исламское государство" и другие террористические группировки, представляющие угрозу для нашей страны. Вместо того, чтобы заниматься попытками свержения правительств на Ближнем Востоке и формированием государственности, я думаю, военные должны сосредоточиться на защите нашей страны, охране наших интересов в области национальной безопасности".

Круз также добавил, что США должны отказаться от стремления свергнуть президента Сирии Башара Асада и сконцентрироваться на борьбе с "Исламским государством".

"Цветные революции, террористы и многое другое было профинансировано за сет средств фондов NED и USAID. Для России опасно позволять деятельность подобных НКО на своей территории. Чтобы бы ни заявляли эти организации — что они поддерживают предпринимательство, демократию, закон — их целью является формирование правительства, которое было бы подконтрольно Вашингтону", — пояснил Робертс.

Директор ЦРУ Джон Бреннан, выступая в Институте Брукингса в Вашингтоне, заявил, что подчинённое ему ведомство не просчитало последствий "арабской весны".

Комментируя ряд событий, которые произошли в 2011 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки и получивший общее название "арабской весны", которые в итоге привели не к расцвету демократии, а к усилению влияния террористических организаций, Бреннан подчеркнул, что ЦРУ не влияло на ситуацию в этих странах.

Напомним, терроризм при этом расцвел не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру. По данным разведслужбы, "Аль-Каида" и другие террористические группировки должны были ослабнуть в результате волны протестов, инициированных при поддержке Соединённых штатов. Но вместо этого, как отметил Бреннан, появились территории, не досягаемые для государственной власти. Именно на них пришли террористы.

Тем не менее, власти США это ничему не научило, и они выделили 5 млрд на НКО, которые устроили Майдан на Украине. Последствия всем уже известны.

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