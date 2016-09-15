Обнаружен "друг" Захарченко, который не хуже самого полковника

Генеральная прокуратура России обнаружила еще одного "полковника-миллиардера" из МВД. А если точнее - бывшего полковника. Речь идет о Сергее Терентьеве, который тесно общался с осужденным за коррупцию Дмитрием Захарченко.

Руки прочь от полковника Захарченко

В 2015 году Теретьев уволился из органов внутренних дел и уехал во Францию. Сейчас бывший силовик живет на Лазурном берегу. До своего отъезда он владел двумя земельными участками в Серебряном Бору, стоимостью по 500 миллионов рублей каждый. Также ему принадлежала квартира за 80 миллионов рублей и личный автомобиль Bentley.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что в собственности экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко нашли пять элитных квартир в столице.

СК нашел у семьи арестованного экс-замначальника антикоррупционного отдела МВД полковника Дмитрия Захарченко пять элитных квартир в Москве. По одной на каждого члена семьи.

В 2012 году Захарченко оформил первую квартиру стоимостью 50 миллионов рублей на Мичуринском проспекте. Это трешка площадью 73 квадратных метра. После развода с женой Мариной полковник оставил квартиру своему племяннику - сыну сестры. Бывшей супруге также была куплена квартира в ЖК "Пирамида" на улице Дмитрия Ульянова за 30 миллионов. Дочери также причиталась квартирка площадью 170 квадратных метров на Якиманке стоимостью 250 миллионов рублей.

Бывшая супруга Захарченко также владеет двумя земельными участками в коттеджном поселке "Алексеевка-2" в Московской области. Их стоимость оценивается в 30 миллионов.Отец полковника, Виктор Захарченко «владельцем квартиры площадью 160 квадратных метров в "Баркли плаза" на Пречистенке. Ее стоимость оценивается в 400 миллионов», - рассказал источник в правоохранительных органах.

В 2014 году Дмитрий Захарченко подарил 4-комнатную квартиру своей сестре. Стоимость этой недвижимости оценивается в 85 миллионов рублей.

Кроме того, члены семьи Захарченко владеют как минимум пятью домами в Ростове-на-Дону.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, заместитель начальника управления "Т" ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко задержан в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и совместного мероприятия ФСБ России и ГУСБ МВД России.

Чиновник проходит по делу о коррупционных связях генералитета СКР и криминального авторитета Захария Калашова. Ходатайство следствия об аресте Захарченко Пресненский суд Москвы рассмотрит 10 сентября.

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