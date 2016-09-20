"Неубиваемый" ППШ: пистолет-пулемет испытали на прочность

Видео, опубликованное концерном "Калашников", демонстрирует, как оружие безостановочно стреляет на протяжении долгого времени и ни разу не дало сбоя. Всего было выпущено 913 патронов.

Тестирование легендарного ППШ

Легенда СССР

ППШ имеет богатую историю. Пистолет-пулемет приняли на вооружение советской армии в 1940 году. Это оружие было востребованным в годы Великой Отечественной войны, за этот трагический период России было выпущено более 6 миллионов единиц эффективного и простого в эксплуатации огнестрела.

Как и многие образцы советского и российского оружия ППШ оценили за рубежом. Так, Вьетнам и Корея, например, не только закупали пистолет-пулемет, но и локализовали его производство на своей территории.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что концерн "Калашников" наращивает торговый оборот с иностранными государствами.

С пятнадцатью странами за последние два года подписал концерн "Калашников" контракты на поставку охотничьего и спортивного оружия, увеличив их объем в десять раз, несмотря на санкции.

Об этом во вторник сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в ходе визита на концерн "Калашников" в Ижевске.

"За последние два года, отмечу, что это после введения санкций против концерна "Калашников", были подписаны новые контракты с 15 странами, с которыми ранее концерн не работал. Если посмотреть на структуру поставок компании и не учитывать страны, в которые мы не можем поставлять свою продукцию по геополитическим причинам, то с 2013 года мы увеличили объем поставок гражданской продукции в десять раз", — сказал Чемезов.

По его словам, концерн традиционно сотрудничает со странами Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

"За последние два года экспортный портфель у концерна "Калашников" вырос вчетверо, и сегодня составляет более 200 млн долларов", — отметил Чемезов.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, сейчас концерн "Калашников" проводит заводские испытания новейшей компактной снайперской винтовки для российских спецподразделений. Разработку можно было увидеть на форуме "Армия-2016". В рамках открытой экспозиции были впервые представлены опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК.

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