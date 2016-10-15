Меняют правила: российские подводные беспилотники оценили в США

"Посейдон" не дает покоя американским СМИ и государственным деятелям. Как пишет Forbes, российские беспилотные субмарины могут изменить "правила игры". Россия, говорят обозреватели издания, давно вкладывает средства в создание атомных силовых установок для подводных беспилотников.

Более всего аналитиков Forbes смущает "Посейдон" — подводный БПЛА с атомной энергоустановкой и ядерной боеголовкой. Это, по мнению аналитиков издания, не корабль, а именно оружие, которое отправляется в сторону противника для нанесения удара.

Также в обозреватели отмечают, что Россия создает автономный реактор, который сможет работать под водой и льдами на протяжении долгого времени. Он может обеспечить всю подводную инфраструктуру, в том числе и подводные лодки.

"Таким образом, Россия могла бы объединить атомные генераторы с технологией беспилотников, чтобы создать первую в мире атомную подводную лодку-дрон с ядерной установкой", — говорится в материале Forbes.

Преимущество технологии состоит в том, что на беспилотных подводных судах нет экипажа, что позволит высвободить больше полезного пространства и снизить потребность в электричестве.

Ранее "Правда.Ру" писала о "беспилотнике-пуле", которую готовится принять российская армия.

В России появился первый прототип скоростного разведывательного беспилотника. Способного развивать скорость до 800 км/ч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Прототип создан, готовим к испытаниям", — рассказал источник агентства. Предположительно, новый аппарат имеет реактивный двигатель, он способен преодолевать неровности рельефа на малых высотах. "В этом он схож с крылатой ракетой, но его отличие в том, что после выполнения задачи он возвращается обратно, — пояснил источник, — На нем установлено самое современное оборудование, которое позволяет фотографировать местность и передавать данные в режиме онлайн по радиоканалу, с помощью которого беспилотником управляет оператор".

В мае 2016 года появилась информация, что Россия модифицирует одну из моделей беспилотников, оснастив ее функцией самоподрыва. Аппарат будет взрываться при достижении цели.

Беспилотник будет работать про принципу брандера, то есть самоуничтожаться при попадании в цель, пояснили в оборонно-промышленном комплексе.

По словам источника RT в ОПК, модификация уже существующей модели обойдется дешевле и будет проще, чем разработка нового аппарата.

Ранее СМИ писали о том, что беспилотный летающий аппарат, развивающий скорость до 800 км в час, проходит испытания в России. Отмечается, что полезная нагрузка аппарата составит примерно 250 кг.