Бойцы РХБЗ приступили к обезвреживанию отходов в Усолье-Сибирском

Личный состав сводного отряда Минобороны РФ, прибывший в город Усолье-Сибирское в Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории "Усольехимпром", отработал постановку водяной завесы на емкостях с токсичными отходами.

Согласно замыслу тренировки,

во время перекачки химических веществ из аварийных емкостей произошла разгерметизация;

токсичные вещества начали активно испаряться.

В целях недопущения распространения ядовитого облака бойцы подразделений войск РХБЗ поставили водяную завесу при помощи четырех одновременно работающих авторазливочных станций АРС-14КМ и универсальной тепловой машины УТМ-80.

Благодаря предпринятым мерам военнослужащие смогли нейтрализовать токсичное облако и осадить его на землю, предотвратив таким образом опасность для населения.

Постановка завесы проводилась в целях подготовки подразделений РХБ защиты к основному этапу работ, который стартует после окончания рекогносцировки территории промышленной площадки и близлежащих водоемов.

В учениях по ликвидации последствий было задействовано свыше 60 военнослужащих и 20 единиц техники. Помимо этого, специалисты отобрали пробы почвы, воды и воздуха вокруг аварийных емкостей для проведения экспресс-анализа.

К слову, проблема Усолья-Сибирского, которой наконец-то, после обращения врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева за помощью к президенту, возникла не вчера. И даже не позавчера. Экологи били тревогу уже много лет.

Вот, к примеру, что писала "Правда.Ру" в 2016 году.

Сигнал тревоги: Названы города России с очень грязным воздухом

Загрязнение воздуха в 20% городов России, где проживает 17%, или примерно шестая часть населения страны, в 2015 году оценивалось как высокое и очень высокое. Об этом говорится в опубликованном в среду государственном докладе о состоянии окружающей среды в России в 2015 году, подготовленном Минприроды России.

"В 44 городах России (20% городов) уровень загрязнения воздуха характеризуется как высокий и очень высокий (Индекс загрязнения атмосферы больше 7). В среднем по стране 17% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения воздуха", — говорится в госдокладе.

При этом половина городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха находятся в Сибири и на Урале. Это Магнитогорск, Челябинск, Златоуст, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Нижний Тагил, Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Братск, Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов, передает ТАСС.

Наибольший уровень загрязнения воздуха в 2015 году зафиксирован в 11 городах, в которых суммарно проживает 1,5 млн человек.

Ранее Владимир Путин заявил, что необходимо вдвое сократить вредные выбросы, иначе через три десятилетия их негативное влияние подойдет к критической отметке. Уже сейчас экологические проблемы наносят заметный ущерб, достигающий в год 15% ВВП. Речь об этом шла на заседании Госсовета, которое провел президент России.

Глава государства отметил существующие сложности в сфере экологии. "Ежегодный экологический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для людей — и 15% ВВП", — подчеркнул Путин.

По его словам, каждый год 7-8 млн людей умирают в результате причин, вызванных загрязнением воздуха. Путин заметил, что эти тревожные цифры напрямую касаются и России, и по ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений.

Напомним, как ранее сообщала Правда. Ру, в Минприроды рассказали, где в России легче всего дышится. Симферополь занял первое место по показателям качества воздушной среды в рейтинге экологического управления российских городов за 2015 год.

В рейтинге участвовали 94 города. Лидирующие позиции в нем заняли Горно-Алтайск, Москва, Вологда, Магас и Курск. Замыкают общий рейтинг Липецк, Южно-Сахалинск, Салехард, Владивосток и Тюмень.