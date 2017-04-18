Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

Зарубежные СМИ высоко оценили эффективность новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" после анализа информации об испытаниях оружия в Баренцевом море.

Флот России напугал США

Напомним, в начале 2020 года фрегат "Адмирал Горшков" ударил "Цирконом" по цели, которая находилась на удалении более 500 километров. Объект условного противника разместили на территории Северного Урала.

"Циркон" поразил еще в 2018 году

Эксперты Naval News напомнили, что "Циркон" испытывали и ранее: в 2018 году. Тогда платформой для испытаний также выбрали "Горшкова". Все дело в наличии пусковых установок вертикального устройства, которые универсальны.

"Успешный тестовый запуск "Циркона" был проведен с прибрежной платформы в декабре 2018 года. Даже американцы признали этот факт и скорость 8 чисел Маха, которую не может развить никакая другая ракета в мире", — отмечает издание Naval News.

Аналитики отметили также, что из-за секретности разработки изображений "Циркона" пока нет, поэтому очень сложно судить о ее конкретных боевых характеристиках. Однако уже сейчас можно не сомневаться в эффективности "Циркона".

"У дорогой гиперзвуковой ракеты должна быть отличная боевая эффективность. Никакой противоракетный щит не сможет ее перехватить, и ее удар будет как молния. Другими словами, страна с такими военными технологиями может обладать значительным военно-политическим преимуществом", — резюмирует автор материала.

Ранее "Правда.Ру" передавала мнение российских экспертов о преимуществах российского "Циркона"

Российские гиперзвуковые ракеты фактически приговорили западные флоты к поражениям. Восьмикратного превышения скорости звука достигла экспериментальная противокорабельная ракета "Циркон".

В странах НАТО заявляют об отсутствии какого-либо ответа на новую ракету, созданную в России. Дело в том, что всего за одну минуту ракета может покрыть расстояние почти в 160 км. Защититься от нее практически невозможно. А если даже удастся засечь пуск, среагировать на него нереально. Радиус действия этого оружия — 400 км.

"Циркон" создавалась как противокорабельная ракета. Все ее пуски проводились на суше. В начале года сообщалось о намеченном на весну 2017 года старте гиперзвуковой ракеты "Циркон" с морского носителя. Также поступала информация и о том, что после принятия на вооружение "цирконы" должны пополнить боекомплекты тяжелых атомных ракетных крейсеров "Петр Великий" и "Адмирал Нахимов", подводных лодок проекта "Ясень-М", перспективных субмарин типа "Хаски".

В общем, российский "Циркон" уже вызывает панику среди западных военных, политиков и, конечно, СМИ.

Многие эксперты заявляют о том, что именно "Циркон" способен изменить баланс мировых сил в океане.

Так, военный обозреватель Крис Плейзенс в уже написал о русской гиперзвуковой ракете, "способной уничтожить авианосец одним ударом". Он отмечает, что "Циркон" имеет скорость от 3800 до 4600 миль в час, то есть " в 5-6 раз больше скорости звука". Ракета может перемещаться с "нереальной" скоростью: 155 миль за 2,5 минуты, что быстрее скорости снайперской пули. То есть "Циркон" способен лететь вдвое быстрее, чем ракета Sea Ceptor, стоящая на вооружении Королевского флота.

По этому поводу высказался еще один военный эксперт Пит Сандеман:

"Существует очень мало времени для реагирования на это оружие и даже в случае обнаружения принятые защитные меры могут оказаться совершенно неадекватными… Даже если ракета будет сбита или взорвана оружием ближнего действия, обломки сохранят такую кинетическую энергию, что корабль может быть сильно поврежден".

А исполнительный редактор американского журнала National Interest Гарри Джей Казьянис и вовсе считает, что такие ракеты могут превратить "суперкорабли Америки в многомиллиардные кладбища для тысяч моряков".

Отметим, что ранее считалось, что ни одна страна в мире неспособна пустить на дно авианосную ударную группу США. За исключением, наверное, массированного авиационного удара ракетами Х-22 — с ядерной боевой частью.

При этом Россия не борется за господство в океане, поэтому и задачи у ВМФ РФ совсем другие: охрана и защита своей территории и противодействие возможному нападению со стороны моря. Столкновения двух флотов в открытом океане и сражения между ними стоит ли рассматривать всерьез?

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к главному редактору журнала "Арсенал Отечества", члену экспертного совета, председателю Военно-промышленной комиссии РФ, полковнику запаса Виктору Мураховскому.

— "Цирконы" действительно приговорили западный флот к поражению? Они могут топить авианосцы США без ядерного удара, а посредством применения гиперзвукового оружия…

— Гиперзвуковая противокорабельная ракета "Циркон" основывается на разгоне боевой части до нескольких скоростей звука — с помощью курсирующего воздушно-реактивного двигателя. При этом она остается управляемой на всем протяжении траектории. На сегодняшний момент корабельные системы противовоздушной обороны как индивидуальные, так и групповые, неспособны бороться с гиперзвуковыми управляемыми целями. То есть летящими по управляемой траектории и маневрирующими. Пока эти все западные системы противоракетной обороны типа "Иджис" способны работать только по целям, которые идут по баллистической траектории. В принципе, сейчас не существует противоракетного или противовоздушного оружия, которое может работать по гиперзвуковым маневрирующим целям.

— Если "Цирконы" начнут поступать на вооружение ВМФ, то это оружие способно изменить баланс мировых сил в океане в нашу пользу?

— Можно согласиться с данным утверждением, поскольку это в значительной степени ограничивает возможности авианосных ударных групп и вообще корабельных группировок надводных кораблей военно-морских сил США.

— Когда "цирконы" начнут поступать на вооружение ВМФ?

— Насколько я знаю, они включены в новую государственную программу вооружения, которая начнет действовать с 2018 года до 2025 года. В какой именно год — на сегодняшний день вам никто не ответит, поскольку опытно-конструкторская работа еще не завершена.

Наше издание также обратилось за комментарием к первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, лидеру Российского союза ветеранов Афганистана Францу Клинцевичу.

По его словам, ракеты "Циркон" являются передовой, уникальной разработкой наших ученых. "Цирконы", что естественно, вызывают крайнюю озабоченность у НАТО. На Западе пока не знают, как с ними бороться, и вряд ли смогут придумать какую-либо эффективную, надежную защиту от них.