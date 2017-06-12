Одна из украинских военных частей, находящаяся в непосредственной близости к российско-украинской границе, будет преобразована в базу по стандартам НАТО. Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Решение о преобразовании военной части было принято в рамках проводимой в стране реформы вооруженных сил.
Сейчас все подразделения вооруженных сил Украины на ростовском направлении находятся под командованием генерал-лейтенанта Сергея Наева. В мае 2019 года он обещал пройти Донбасс и выйти к российской границе всего за сутки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что войска НАТО регулярно проводят учения вблизи российских границ.
В Литву приехали более пяти тысяч военнослужащих из девяти стран НАТО, чтобы принять участие в учениях "Железный волк-2017".
"В учениях, которые проходят в южной, центральной и восточной частях страны, задействованы 5,3 тыс. военнослужащих из Литвы и девяти стран — членов НАТО", — говорится в официальном сообщении литовского Минобороны.
В манёврах участвуют солдаты из США, Великобритании, Польши и Португалии. Основными задачами учений являются отработка готовности к выполнению боевых задач подразделениями развёрнутого в Литве и возглавляемого Германией международного батальона НАТО передового базирования, а также координация взаимодействия с национальными ВС.
Продлятся учения до 23 июня.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что более 300 испанских военнослужащих, танки, боевые машины пехоты, а также транспорт технической поддержки и логистики прибыли в Латвию. Все это часть батальона НАТО, который расположен на территории европейской страны.
Военная техника доставлена в рижский порт из Испании. Завтра технику перебросят на военную базу в Адажи, где будут дислоцированы подразделения испанцев. В ближайшее время здесь ждут и американские подразделения морпехов. Вместе с ними прибудут танки, гаубицы и армейские Humvee.
Кандидат в президенты США от демократов Майкл Блумберг предпочитает избегать тем, касающихся внешней политики.