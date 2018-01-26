"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые"Кинжалы"

"Белый лебедь" вооружат "Кинжалами". Источник в военном ведомстве сообщил о планах Минобороны установить на новейшем ракетоносце Ту-160 гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

В России возобновят производство Ту-160

Единственное что остается непонятным — установят ли "Кинжалы" на Ту-160, или же речь идет о модернизированных Ту-160М. Впрочем, официальной информации на этот счет нет.

И так хорош

С "Кинжалами" или нет, "Белый лебедь", как ласково называют ракетоносец в России, мощен:

сверхзвуковая скорость;

крыло с возможностью изменять стреловидность;

самый крупный;

самый мощный самолет со сверхзвуком.

Если на это чудо российской военной техники будет установлена система Х-47М2 "Кинжал", развивающая скорость до 10-12 Маха, то это будет, возможно, самое смертоносное оружие России.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что Богатые иностранцы заказывают гражданский сверхзвуковой самолет Ту-160.

Штучный товар смогут позволить себе всего несколько компаний в мире, которые будут в состоянии содержать и эксплуатировать лайнеры, сообщают СМИ.

Тем более, что иностранцы заинтересовались переделыванием сверхзвуковых военных самолетов Ту-160 и Ту-22 в гражданские еще 15 лет назад. И как только прозвучало сообщение о том, что Казанский авиастроительный завод возобновил выпуск Ту-160, в "Рособоронэкспорт" поступили письма от арабского шейха, миллионера из Австралии и "далеко не бедного жителя Греции".

Массового выпуска нового Ту-160 не предусмотрено. Самолеты будут предназначаться для людей богатых и сверхзанятых, готовых ради экономии времени платить бешеные деньги.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что недавно появилась обновленная версия стратегического бомбардировщика Ту-160, также известного под прозвищем "Белый лебедь". На службу самолеты поступят только в 2022 году в количестве 30-50 штук. Это сильно беспокоит американских военных экспертов, учитывая, что это не первый шаг в рамках реализации масштабной программы перевооружения российской армии.