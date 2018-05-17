Forbes: США сильно отстает от России в гонке вооружений

Россия собирается создать беспилотную подводную подлодку. У Соединенных Штатов пока нет соответствующих технологий для этого, пишет Forbes. Уже сегодня видно отличие американского и российского подходов.

"Преимущество американского подводного флота заключается в автономности субмарин и многочисленной команде, которая их обслуживает, в то время как российские команды подводных лодок менее многочисленные. Однако если революция в области робототехники начнет подталкивать мир к созданию субмарин без команды на борту, то у России будет преимущество", — отмечает издание.

Forbes сделал акцент и на российском "Посейдоне". Этот подводный аппарат авторы статьи называют оружием, поскольку после проведения операции не предполагается его возвращение на базу. Издание напоминает, что эта новинка российского военпрома уже получила громкое название — оружие "Судного дня". И это неспроста: "Посейдон" работает на мощнейшей атомной энергоустановке и оснащен ядерной боеголовкой. США до такого далеко.

Ранее "Правда.Ру" рассказала о "Посейдоне".

По данным ТАСС, аналогичное взрывное устройство планируют ставить на гиперзвуковые боевые блоки "Авангард".

Эксперты отмечают, что такой разрушительный заряд нужен для уничтожения укрепленных военно-морских баз.

Отмечается, что робот сможет двигаться на глубине более 1 километра со скоростью до 70 узлов, то есть около 130 километров в час

Напомним, впервые о новейшем российском подводном роботе рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию 1 марта этого года. Президент заявил, что морские дроны способны нести как обычные боеголовки, так и ядерные.

Сразу после выступления Владимира Путина Министерство обороны России объявило конкурс, где выбирали название для новейшего оружия. Основными вариантами стали "Аврора", "Прибой" и "Посейдон". Победил последний.

Таким образом, в России ведутся работы, направленные на нейтрализацию американской стратегии "Быстрого глобального удара" (БГУ). Пентагон признал наличие у России беспилотной подводной лодки, способной нести мощный ядерный боеприпас.

Подводные лодки могут поражать цели, располагаясь у морских границ противника (не нужно содержать дорогостоящие авианосцы и военные базы). На ракеты средней дальности морского базирования не распространяется действие Договора о РСМД. Стрельбы крылатыми ракетами типа "Калибр" из акватории Каспийского моря по террористам ИГИЛ* в Сирии показали эффективность такого оружия.

Российские подводные лодки американцы и европейцы периодически замечают у своих берегов, но отследить не могут.

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* Организация запрещена в России