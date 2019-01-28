ВВС Великобритании готовят новый ударный беспилотник Protector

Военно-воздушные силы Великобритании заключили соглашение с компанией General Atomics, чтобы внедрить технологии обнаружения цели и избежания атаки для дистанционно управляемых летательных аппаратов Protector RG Mk1. Эти аппараты разрабатываются для замены парка беспилотных летательных аппаратов Reaper в ВВС Соединенного Королевства.

Контракт еще не был официально объявлен, но его технологические возможности станут частью программы ВВС Великобритании уже в самом ближайшем будущем. Технология обнаружения цели и предотвращения атаки имеет решающее значение для обеспечения безопасных полетов в гражданском воздушном пространстве.

Согласно проекту, летательный аппарат Protector должен стать первым в мире дистанционно пилотируемым летательным аппаратом для работы в воздушном пространстве общего назначения.

Великобритания заказала 16 новых дистанционно пилотируемых транспортных средств Protector и несколько наземных станций в 2016 году. ВВС страны могут заказать еще 10 таких аппаратов. Protector значительно превосходит беспилотники General Atomics Reaper, которые в настоящее время используются в армии Великобритании. Новый дистанционно управляемый летательный аппарат может оставаться в воздухе значительно дольше по времени и наносить гораздо более мощные удары по целям.

Дата введения нового летательного аппарата в эксплуатацию была отложена из-за продолжающихся финансовых трудностей в Министерстве обороны.

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