Как западные разведки собирают у россиян компромат на власть

28 января заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов рассказал журналистам о возросшем интересе западных спецслужб к россиянам.

По словам Игоря Зубова, наибольший интерес для иностранных спецслужб представляют россияне, которые работают, проживают, или имеют активы за рубежом.

"Это стало уже очевидным. Более того, наше ведомство сталкивается с этим уже не первый год. Интерес западных спецслужб к россиянам только повышается с каждым годом. Это делается для того, чтобы собрать информацию, которая компрометирует российскую власть и все государство в целом", — рассказал замглавы МВД.

Игорь Зубов назвал главной задачей МВД России сохранения внутренней стабильности государства.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о негодовании главы национальной разведки США Дэниела Коутса относительно увеличения влияния России на мировой арене.

Фото: flickr. com/ Lionel Martinez

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