Как западные разведки собирают у россиян компромат на власть

28 января заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов рассказал журналистам о возросшем интересе западных спецслужб к россиянам.
По словам Игоря Зубова, наибольший интерес для иностранных спецслужб представляют россияне, которые работают, проживают, или имеют активы за рубежом.
"Это стало уже очевидным. Более того, наше ведомство сталкивается с этим уже не первый год. Интерес западных спецслужб к россиянам только повышается с каждым годом. Это делается для того, чтобы собрать информацию, которая компрометирует российскую власть и все государство в целом", — рассказал замглавы МВД.
Игорь Зубов назвал главной задачей МВД России сохранения внутренней стабильности государства.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о негодовании главы национальной разведки США Дэниела Коутса относительно увеличения влияния России на мировой арене.
Фото: flickr. com/ Lionel Martinez
Читайте также:
Разведка США назвала угрозой рост влияния России в мире
Генштаб Украины приготовил план захвата ЛДНР и войны с Россией
Военная разведка США: Китай готов напасть на Тайвань
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Российские СМИ сообщили об инциденте в небе над Дальним Востоком. Восемь истребителей США и Японии оказались бессильны перед маневрами российского Су-35.
Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду.
Имя княгини Евдокии Московской почти забыто. Хотя ее супруга — великого князя Дмитрия Донского — помнят все. Эпоха любимой жены и сподвижницы героя Куликовской битвы интересна и удивительна прежде всего тем, что тогда на московском престоле власть правила рука об руку с любовью и мудростью. Пожалуй, Евдокия – самая счастливая кремлевская жена.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.