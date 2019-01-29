Global Times: в США разрабатывают суперпушку с дальностью стрельбы 1600 километров

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки разрабатывает новое мощное артиллерийское оружие. Американское оружие сможет поражать вражеские цели на расстоянии 1000 миль, или 1600 километров.

Об этом пишет американское издание Global Times.

Так, авторы материала ссылаются на заявления министра сухопутных войск США Марка Эспера. Американский военный похвастался, что национальное оборонное ведомство создает некую "суперпушку", способную поражать цели противника на рекордных расстояниях.

Примечательно, что о новом изобретении Соединенных Штатов Америки знают и в Китайской народной республике — военные эксперты из Поднебесной подтвердили, что новое американское орудие действительно имеет огромную дальность стрельбы, пишут журналисты из Global Times.

Также, сообщают авторы материала, китайские военные эксперты считают, что с помощью броского и колоритного, но размытого понятия "суперпушка" Министерство обороны США хочет обойти Договор о ликвидации ракет средней и малой дальность. В Китае считают, что на деле американская "суперпушка" — лишь обыкновенная баллистическая ракета средней дальности.

Но Вашингтон, объясняют эксперты из Китая, тщательно скрывает этот факт, чтобы мир не узнал о том, как США нарушают нормы соглашения, из которого не так давно сами же и поспешили выйти.

Любопытно, что Соединенные Штаты Америки не только наращивают собственную военную мощь, но и активно помогают в этом странам-союзникам. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские специалисты в области противоракетной обороны оказали Израилю посильную помощь в создании и испытаниях нового комплекса ПРО.

Фото: The U. S. Army

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