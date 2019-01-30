Без ядерного удара Россия проиграет войну с Японией

Военные возможности Японии на Дальнем Востоке значительно превосходят возможности Вооруженных сил Российской Федерацией.

Таким мнением поделились эксперты из "Военно-промышленного курьера".

Так, указывают специалисты, у России на Дальнем Востоке на сегодняшний день имеется 25 подводных лодок и 42 боевых корабля. Армия Страны восходящего Солнца же, утверждают эксперты, имеет в своем распоряжении в регионе 66 боевых кораблей и 18 подводных лодок. Треть из них, добавляют в "Военно-промышленном курьере", новые.

Также у Японии на Дальнем Востоке имеются несколько сотен боевых самолетов и вертолетов.

В случае открытого вооруженного противостояния между двумя странами преимущество будет на японской стороне, уверены эксперты. Япония воспользуется своим многократным преимуществом в военной техники и личном составе. Примечательно, что, по мнению экспертов, Соединенные Штаты Америки и Китайская народная республика ввязываться в войну между Россией и Японией не будут. Вашингтон лишь будет убеждать Москву не использовать свое ядерное оружие, считают специалисты.

Закончится же конфликт, уверены они, тем, что США разместят на Дальнем востоке свои военные базы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский новостной портал Business Insider составил список мощнейших армий мира. Так, на втором месте рейтинга оказалась Российская Федерация, а Япония — лишь на восьмом. Первая строчка рейтинга же досталась армии Соединенных Штатов Америки.

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