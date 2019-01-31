Суперавианосец "Джеральд Форд" не может запускать самолеты

Агентство Bloomberg узнало о существенных недостатках самого дорогого авианосца Соединенных Штатов "Джеральд Форд", который был спущен на воду в 2013 году. По словам источника агентства, авианосец испытывает существенные проблемы с запуском самолетов.

По данным агентства, самый главный элемент, который позволяет запустить самолет с борта корабля — электромагнитная катапульта отказывала 20 раз во время 740 испытательных запусков. Более того, это не единственный недостаток авианосца. При проектировке судна, разработчики не предусмотрели систему подъемников для боеприпасов, чтобы передавать боезапас между палубами.

Несмотря на существенные недостатки и низкую боеспособность, американские военные продолжают заявлять о высокой боевой мощи авианосца "Джеральд Форд". По мнению экспертов, американские военные пытаются оправдать средства, вложенные в строительство авианосца, так как "Джеральд Форд" является самым дорогим авианосцев США. На его строительство было выделено $13 млрд. Также на устранение недостатков будут выделены дополнительные средства из бюджета страны.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о планах США направить свои авианосцы в Арктику, чтобы прекратить "российское превосходство" в регионе.

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