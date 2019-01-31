Военные академики обвинили создателей "супероружия Путина" в преступлениях

Члены РАРАН Валерий Вихров и Константин Сивков резко отреагировали на задержание руководителей российских научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций, и заявили о том, что разработчики новейшего российского оружия "Посейдон", "Кинжал" и "Пересвет" стали "вынужденными преступниками".

"Нарушение закона — это преступление, с этим не поспоришь. Но давайте подумаем здраво, разве может существовать закон, который не соответствует реалиям? Это будет только препятствовать развитию государства, и ставить ученых в такое положение, когда им нужно будет искать пути "обхода" закона, что тоже является преступлением".

Сивков и Вихров подчеркивают, что руководители крупных исследовательских и конструкторских организаций обычно не принимают непосредственного участия в проектах.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о российском оружии "судного дня", которое представил Владимир Путин.

Фото: mil. ru

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