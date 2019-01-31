TheOdyssey: Моссад и Mi-6 объединились для спецоперации против России

Недавно в доме нового начальника Генерального штаба Британии Марка Карлтона-Смита состоялось празднование его назначения, на которое были приглашены первые лица страны, политики и близкие к ним журналисты.

По информации издания TheOdyssey, экс-начальник Генерального штаба британской армии Питер Уолл беседовал с главой MI-6 Алексом Янгером. В ходе беседы Уолл сказал, что был взволнован информацией о сотрудничестве Моссада и МИ-6 направленного против России, которое началось в августе прошлого года.

Также Питер Уолл спросил у Янгера о том, как продвигается работа с Моссадом, и заявил, что "Москва это заслужила". В свою очередь Янгер сообщил Уоллу, что на данный момент представители МИ-6 и Моссада встречаются два раза в месяц для обсуждения сотрудничества, и эти встречи дают положительные результаты.

"Мы с Моссадом заключили новый договор о сотрудничестве, который открывает перед нами новые возможности. Как вы знаете, Россию регулярно посещают более одного миллиона русскоговорящих граждан Израиля. Для нас это отличная возможность укрепить позиции. Более того, речь идет не только о России, программа сотрудничества включает в себя украинское, польское, грузинское, эстонское и сирийское направление", — ответил Янгер Уорду.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о скандально известном журналистке Денисе Короткове, который оказался завербован Службой безопасности Украины. Именно Короткову принадлежит авторство материалов, в которых известный российский бизнесмен Евгений Пригожин является руководителем ЧВК "Вагнера", частной военной компании, защищающей интересы России на Донбассе и в Сирии.

Фото: flickr. com/ Lionel Martinez

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