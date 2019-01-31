Португалия готова ввести войска в Венесуэлу

Министр обороны Португалии заявил в Бухаресте, что обсудил план ввода португальских войск в Венесуэлу с высшими лицами Франции, Испаниии и Италиии.
Жоау Гомеш Кравиньу сказал, что Португалия, как и другие европейские страны, может послать войска в Венесуэлу для поддержки проживающих там португальцев, но этот план "пока не на столе". Об этом сообщает tvi24.
"Конечно, если ситуация этого потребует, нам придется планировать это", — сказал министр, выступая перед журналистами в Бухаресте, Румыния, в кулуарах неформальной встречи министров иностранных дел и министров обороны Европейского Союза (ЕС). Поводом для вмешательства Кравиньу назвал "эвакуацию португальцев и их потомков" из Венесуэлы.
Министр заметил, что обменялся "впечатлениями" о проблеме с такими странами как Франция, Испания и Италия, с которыми Португалия работает "очень тесно", потому что они "географически близки" и практикуют одинаковые "методы работы".
"Если это будет оправдано, то мы будем контактировать с этими странами для совместной работы", — отметил Кравиньу.
Напоминаем, что политический кризис в Венесуэле обострился неделю назад, когда лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны. 35-летний Гуайдо был немедленно поддержан Соединенными Штатами и пообещал сформировать переходное правительство и организовать свободные выборы. Николас Мадуро — глава государства с 2013 года, отверг вызов Гуайдо и осудил инициативу оппозиционного президента в парламенте как попытку государственного переворота во главе с Соединенными Штатами Америки.
Мадуро был поддержан среди других руководством России, Китая и Турции. Европейский союз выдвинул Мадуро ультиматум о созыве выборов в ближайшие восемь дней, считая с прошлой субботы, в ином случае они пообещали признать власть самопровозглашенного президента.
Наряду с политическим на Венесуэлу оказывается экономическое давление. США заморозили счета нефтяной госкомпании PVSDA в своих банках и отдали в распоряжение Гуайдо счета дочки PVSDA — компании Citgo. Власти США отметили, в отличие от европейцев, что у них " все возможные планы — на столе".
В Венесуэле, бывшей испанской колонии, проживает около 300 000 португальцев и их потомков.
Фото: морская пехота Португалии, Википедия
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