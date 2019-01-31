Военный эксперт рассказал, зачем в СБУ придумали фейки про ЧВК «Вагнер»

Некоторые российские СМИ тиражируют ложную информацию о частной военной компании «Вагнер», воюющей, по мнению СБУ, в нескольких странах с нестабильной военной обстановкой. Эксперт в беседе с корреспондентом Nation News разъяснил цель распространения фейковых новостей.

«Новая газета» в очередной раз опубликовала разоблачающую статью про ЧВК «Вагнер», которую некоторые СМИ, ссылаясь на неизвестные источники, приписывают петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину. Согласно информации НГ, наемники из ЧВК находятся в Центральной Африканской Республике, Судане, Венесуэле и других государствах.

Источник издания - данные Службы безопасности Украины. В Киеве проанализировали около тысячи загранпаспортов россиян,являющихся участниками ЧВК. Неизвестно, как эти документы могли попасть в руки СБУ. Все эти паспорта одной и той же серии - 65, выданы в одной и той же столичной УФМС, а некоторые номера отличаются лишь последними цифрами - также как у Петрова и Боширова, которых в Лондоне подозревают в отравлении Скрипалей.

Служба безопасности Украины не приводит никаких доказательств: по цифрам на паспорте невозможно отнести человека к той или иной структуре. Военный политолог, профессор РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин уверен, что «ориентированной на западную повестку и западный же заказ российской либеральной прессе» достаточно даже непроверенного информационного повода.

«Новая газета» позиционируется как «рупор правды», находится в четко обозначенной оппозиции. Такой замысел - они рассматривают себя как настоящую четвертую власть и старательно работают в этом направлении. Им нужна информация - ссылки, поводы, события, - вот и берется все из источников, которые раньше это уже раскрутили».

Эксперт отметил, что западные СМИ активно ищут новые инфоповоды, доказывающие «агрессию России» во внешнеполитическом поле. По словам Кошкина, после«шпиономании ГРУ» нашлась новая повестка - ЧВК «Вагнер»,бойцов которого пытаются отыскать по всему миру.

«Эти вбросы пошли с подачи СБУ неслучайно. Такой заказ сделан западным СМИ, они раскручивают эту тему, а наши либеральные издания тоже находятся в этом корпусе. Когда фейк вброшен и проглочен, наступает черед журналистского мастерства и сценарий раскручивается, - объясняет эксперт. - Они валят в одну кучу все подряд без разбора, лишь бы засорить сеть и СМИ, и создать волну. И вот люди уже читают, что якобы российские наемники охраняют Мадуро, воюют в Донбассе, в Судане, в ЦАР... и где только не работают».

На страницах Новой не первый раз появляется «Вагнер». Прошлой осенью газета опубликовала статью, в которой ЧВК связали с публицистом и военным переводчиком Олегом Валецким. Тем не менее, его связь с частными военными структурами не подтвердилась, а Валецкий сообщил, что журналисты «Новой газеты»даже не пытались с ним связаться.