Генпрокуратура РФ займется расследованием гибели группы Дятлова

Прокуратура Свердловской области начала проверку материалов 60-летней давности по факту гибели группы туристов-лыжников под руководством Игоря Дятлова в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале. Об этом в эфире ведомственного телеканала сообщил начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

По словам пресс-секретаря Генпрокуратуры Александра Куренного, проверка согласована с генеральным прокурором РФ Юрием Чайкой. К настоящему моменту следствие проверило более 400 страниц уголовного дела. В марте сотрудники ведомства проведут экспертизу непосредственно на месте происшествия. Затем будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причин повреждений, обнаруженных на телах погибших туристов.

Главная задача следователей заключается в тщательной проверке всех существующих версий гибели группы, а их накопилось уже более 75. Представитель прокуратуры уточнил, что рассматриваются только версии, связанные с природными факторами. Версии, связанные с криминалом, следователи исключили, поскольку для них нет достаточных оснований.

В ведомстве подчеркивают, что повторное расследование инцидента позволит повторно оценить компетентность специалистов по туризму, разрешивших поход, а также следователей, изучавших причины гибели людей. Кроме того, окончательное установление причин, приведших к трагедии, позволит предотвратить подобные случаи в будущем. "Если мы скажем, что произошло, то можно будет корректировать даже правила поведения на таких склонах", - добавил Курьяков.

Напомним, в феврале 1959 года при невыясненных обстоятельствах на перевале в районе горы Холатчахль погибла группа туристов из девяти человек, отправившихся в лыжный поход. Руководил группой студент пятого курса УПИ имени Кирова (УрФУ) Игорь Дятлов. Многочисленные версии событий этой трагедии винят в произошедшем потусторонние силы, местных жителей, бежавших заключенных, взрыв межконтинентальной ракеты. Ранее, "Правда.Ру" писала о версии, согласно которой молодые люди погибли в ходе испытания нейтронного оружия СССР.

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