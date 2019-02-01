Пентагон выявил критические дефекты у истребителя F-35

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки выявило критические дефекты у американского истребителя пятого поколения F-35.

Об этом, ссылаясь на официальный доклад американского военного ведомства, сообщает издание Defense News.

Так, согласно предоставленной Пентагоном информации, американские истребители F-35 версии B прослужат чуть больше 2000 часов, а не 8000, как предполагалось при проектировании. Получается, что часть самолетов, на каждый из которых Соединенные Штаты Америки потратили по сто миллионов долларов, пишут авторы материала, будут списаны уже примерно к 2026 году.

Также, сообщило Министерство обороны США, точность пулемета, установленного на американских истребителях F-35, оставляет желать лучшего и не соответствует параметрам, заданным при проектировании военной машины.

Примечательно, что неудобны F-35 и в использовании. Дело в том, передают авторы материала слова представителей Минобороны США, что автоматизированные системы, установленные на воздушных суднах, зачастую требуют ручного ввода. Это отнимает слишком много времени, сетуют в американском оборонном ведомстве.

Отметим, что первый экземпляр F-35 был произведен в 2006 году. На сегодняшний день данные истребители, помимо Соединенных Штатов Америки, имеются на вооружении Великобритании, Австралии, Японии, Израиля, Нидерландов, Италии и Норвегии.

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