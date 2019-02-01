1 февраля глава госдепа США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты Америки выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Помпео обвинил Россию в "грубейших нарушениях" обязательств договора.
Госсекретарь США отметил, что Америка не отказывается от диалога с РФ по контролю над вооружением, однако впредь Вашингтон будет более скрупулезно контролировать выполнение достигнутых договоренностей.
После заявления Майка Помпео, президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа превосходство России в сфере обороны. Также Трамп подчеркнул, что союзники США по НАТО поддержали решение выйти из ДРСМД и приостановить свои обязательства в рамках договора.
"Наши союзники поддержали решение покинуть ДРСМД, так как понимают ту угрозу, которую несет Россия, нарушая обязательства договора. Сегодня мы не можем игнорировать вызовы, которая бросает нам Россия в оборонной сфере", — сказал Дональд Трамп.
Несмотря на жесткую критику российской стороны, Дональд Трамп подчеркнул, что готов налаживать отношения с РФ по всем направлениям, но после того, как будут достигнуты договоренности по контролю за вооружением.
Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала читателям о кризисе в переговорах США и России по вопросу ДРСМД.
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