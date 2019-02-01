Польша готова разместить у себя ядерные ракеты США

Польша выступает за размещение в Европе американских войск и ракет с ядерными боеголовками, об этом в интервью немецкому изданию Der Spiegel заявил министр иностранных дел Республики Яцек Чапутович.
Подобная мера, по словам дипломата, продиктована "общими европейскими интересами". Кроме того, министр не стал исключать возможность создания в Польше атомных арсеналов НАТО. Чапутович подчеркнул, что расширение военного сотрудничества будет зависеть от дальнейшего поведения России.
Ранее, "Правда.Ру" писала о желании властей Польши потратить 2 млрд. долларов на создание в стране американской военной базы. Размещение иностранных военных сил, польские политики обосновывали необходимость противодействия России, "которая угрожает Европе". Американцы указали, что этих денег будет недостаточно, подготовка базы потребует больших финансовых затрат и больше места, чем предполагали поляки.
Президент Европейского центра геополитического анализа Мартин Домогал в интервью "Правде.Ру" назвал действия поляков, пригласивших американских солдат в Европу без консультаций с союзниками, "угрозой европейской безопасности".
В качестве ответной меры, ЕС сократил финансирование Польши на 23% в рамках нового бюджета. Европейская комиссия уточнила, что финансирование выделяется на поддержку создания рабочих мест, конкурентоспособности предприятий, экономического роста и улучшения качества жизни, а не на создания на континенте военных баз иностранных государств.
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