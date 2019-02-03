Трамп заявил, что не исключает военное вторжение в Венесуэлу

3 февраля президент США Дональд Трамп дал интервью американскому телеканалу CBS. Когда журналист спросил американского лидера о том, может ли ситуация в Венесуэле накалиться до такого состояния, что США придется ввести свои войска в страну, Трамп ответил, что этого очень бы не хотелось, но и исключать такое развитие событий нельзя.
Трамп подчеркнул, что США уже не считают Николаса Мадуро президентом Венесуэлы, так как ранее Америка и некоторые европейские страны признали лидером государства Хуана Гуайдо. Поэтому Дональд Трамп отказал Николасу Мадуро в встрече несколько месяцев назад.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о подрывной деятельности США в Венесуэле, направленной против действующего президента страны Николаса Мадуро. Также заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов пояснил "Правде.Ру" почему России нельзя вмешиваться в венесуэльский кризис.
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