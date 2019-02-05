СМИ: следователи "подобрались" к заказчику убийства Немцова

Следственный Комитет Российской Федерации поделился с общественностью последними новостями по поводу расследования убийства политика, общественного деятеля и оппозиционера Бориса Немцова.

Так, по словам представителей официального российского ведомства, "определенные подвижки" по данному убийству и ряду других "громких дел" есть. Однако, подчеркнули в СК РФ, подробно рассказывать о них широкому кругу слушателей было бы преждевременным шагом. Дело в том, добавили силовики, что о расследовании могут узнать и преступники. Это значительно бы помешало расследованию убийства, резюмировали представители СК РФ.

Там объявили лишь, что "определенные подвижки" есть в установлении личностей заказчика убийства и его непосредственных исполнителей.

Отметим, что на сегодняшний день по делу об убийстве Бориса Немцова уже осудили нескольких человек. Летом минувшего года Следственный Комитет Российской Федерации вновь возобновил расследование.

Напомним, что Бориса Немцова убили в феврале 2015 года неподалеку от Красной площади, на Большом Москворецком мосту. Убийца совершил шесть выстрелов в спину Немцова, а затем скрылся, сев в подъехавший тут же автомобиль.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что неделю назад по подозрению в организации нескольких заказных убийств правоохранительные органы задержали сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова. Примечательно, что произошло задержание прямо в здании Совета Федерации.

Также "Правда.Ру" писала о том, что на допросе в полиции Рауф Арашуков вдруг заявил о своих плохих познаниях в русском языке. Сенатор попросил переводчика, объявив, что не имеет возможности вести диалог со следствием.

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