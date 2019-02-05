Западный эксперт: танки НАТО не смогут противостоять российским

Издание Daily Star опубликовало статью, в которой привело мнение военного эксперта Петри Микеля. Он считает, что в случае начала Третьей мировой войны, российская армия молниеносно расправится с военными НАТО.
Эксперт обращает внимание на бронетанковый потенциал России, и выделяет его на фоне боевой техники стран атлантического альянса. Петри Микеля отметил, что у России имеется военная техника "на все случаи жизни", и даже несмотря на то, что многие образцы были созданы еще в Советском Союзе, они представляют реальную угрозу для сил НАТО.
"Российская армия обычно используют тактику напора по основному направлению. Поэтому у сил НАТО не будет возможности сдерживать мощные атаки русских", — заявляет эксперт.
Микеля отмечает, что европейские страны осознают реальный расклад сил, и предпринимают попытки для укрепления своих боевых соединений.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о новейшем танке Т-90М "Прорыв-3", который получила российская армия в 2018 году.
Фото: mil. ru
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