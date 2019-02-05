Порошенко пообещал "штурм" Керченского пролива кораблями с иностранцами

4 февраля президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что украинские корабли "точно пройдут" через Керченский пролив. Такое заявление украинский лидер сделал в интервью телеканалу ICTV.
"Я сейчас не могу назвать точные сроки, но заверю каждого украинца, что наши корабли точно пройдут через Керченский пролив. Помимо украинских моряков, на борту будут находиться представители ОБСЕ и иностранные журналисты. Также огромное желание пройти через Керченский пролив с моряками выразила Ирина Геращенко", - сказал Порошенко.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об аналогичном заявлении Министра обороны Украины Степан Полторак. Он заявлял, что Украина продолжит пользоваться Керченским проливом, несмотря на кризис.
Фото: http://www.president.gov.ua
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