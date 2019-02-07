ИноСМИ сообщили о подготовке России к "большой войне"

Российская Федерация ведет целенаправленную подготовку к большой и затяжной войне.
Об этом, ссылаясь на данные Института Тотальной обороны Швеции, сообщает шведская общественная телевещательная организация SVT.
Так, считают эксперты из Скандинавии, в последние годы Россия все больше и больше внимания уделяет подготовке своей армии к столкновению с могущественным соперником вроде Североатлантического альянса или же Китайской народной республики. Об этом, уверены в Институте Тотальной обороны Швеции, свидетельствует характер учений российской армии. Год от года, указывают эксперты, они становятся все масштабнее.
Например, передает STV, в 2017 году в учениях российской армии "Запад-2017" приняли участие порядка десяти тысяч военнослужащих. Уже через год же, в учениях "Восток-2018", приняли участие почти 300 тысяч российских военных.
К цифрам этим, отмечают шведские военные эксперты, можно относится со скепсисом, но факт остается фактом — численность и масштабность военных учений российской армии все же растет. Тем более, указывают в Институте Тотальной обороны Швеции, что учения имеют и политический контекст — в масштабных маневрах "Восток-2018" помимо России, например, принимали участие и Монголия с Китаем.
Примечательно, что проанализировать намерения армии Российской Федерации Институту Тотальной обороны Швеции поручило Министерство обороны Швеции.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что подавляющее большинство россиян готовы участвовать в войне на территории бывшего Советского Союза. Особенно, согласно социологическому опросу, граждане РФ были бы рады возможности присоединения новых территорий.
Фото: mil. ru
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