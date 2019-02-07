Названа главная опасность российских поездов

Чаще всего на железнодорожном транспорте перевозят оружие и наркотики, заявил в ходе ведомственной пресс-конференции, посвященной столетнему юбилею транспортной полиции, начальник главного управления на транспорте МВД РФ Дмитрий Шаробаров.
Он отметил, что самое большое количество случаев правонарушений за 2018 год зарегистрировано на железной дороге. Согласно приведенной статистике, из 36 тысяч случаев преступлений, зафиксированных сотрудниками транспортной полиции, более 30 тысяч были совершены в поездах и пригородных электричках.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что по итогам проверки Роспотребнадзора, поездки в московских электричках были признаны опасными для жизни. В результате инспекции столичных вокзалов были выявлены многочисленные нарушения требований правил безопасности. Самые опасные из которых заключались в неполадках в работе тормозных и противопожарных систем пригородных электричек. Также выяснилось, что электрички не проходили должного осмотра специалистами ремонтных бригад.
В РЖД заявили, что вся железнодорожная техника исправна и полностью безопасна для эксплуатации, а составы, не прошедшие техническую экспертизу - отстраняются от перевозок.
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