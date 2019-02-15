В США собрали первую ядерную боеголовку малой мощности для ракет на АПЛ.

Атомные подводные лодки США будут оснащены ядерными боеголовками малой мощности W76-2. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на сотрудника Национального управления по ядерной безопасности. Первая боеголовка уже собрана на заводе Pantax в Техасе.
По данным агентства, до осени 2019 года будет изготовлено не менее 20 боеголовок. На вооружение они поступят в сентябре. В бюджете военного ведомства США на их создание в этом году предусмотрено 65 миллионов долларов, еще 60 миллионов долларов запланировано выделить в следующем году.
Мощность одной боеголовки примерно втрое меньше мощности бомбы, сброшенной американцами в 1945 году на Хиросиму. При этом, испытаний W76-2 никогда не производилось.
Новыми боеголовками будут комплектовать межконтинентальные баллистические ракеты Trident II атомных подводных лодок типа "Огайо". В Пентагоне целью перевооружения подлодок называют "эффективное сдерживание России".
Ранее "Правда.Ру" сообщала о готовности новейшей американской подводной лодки.
Источник фото: Wikimedia.org
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