Россия и Турция могут провести совместную военную операцию в Идлибе

Находясь на борту самолета, президент Турции Тайип Эрдоган сообщил журналистам, что турецкие военные могут принять участие в иранско-российской военной операции в Идлибе. Президент накануне участвовал в трехстороннем саммите по Сирии в Сочи.

"В связи с развитием событий наши военные могут принять участие в любых военных операциях в Сирии. Прежде всего, мы должны обеспечить жителям безопасность жителям Идлиба. Ради этого мы можем пойти на кооперацию с теми, кто борется с терроризмом", — сказал Тайип Эрдоган.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала почему Турция была вынуждена вступить в сирийский конфликт. Это произошло после того, как Вашингтон поддержал сирийских курдов. После этого Тайип Эрдоган заявил, что "подавит усилия США в зародыше".

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