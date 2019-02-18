В России начинается тотальная проверка таксистов



У ''бомбил'' отберут автомобили

В России начинается тотальная проверка таксистов — в ближайшие дни в регионах стартует операция под названием "Такси".

Об этом сообщил популярный паблик "Рай и МКАД" и подтвердили два источника Pravda. ru в таксопарках Москвы.

Главным образом правоохранители будут вычислять водителей, нарушивших требования законодательства по перевозке пассажиров в легковых автомобилях. Инспекторы ГИБДД будут проверять техническое состояние машин, наличие путевых листов, достоверность и действительность водительских прав, а таке разрешений (лицензий) на перевозку пассажиров.

Кроме того, будет проверяться нахождение машины на учете в регионе работы, отсутствие подмены номеров. Также, в некоторых случаях, силовики досмотрят машину на предмет наличия запрещенных предметов и веществ (в рамках постоянно проводимых операций "Анаконда" и "Мак").

Полицейские также предложат гражданам сообщать в органы внутренних дел о фактах нарушения законодательства водителями такси. В некоторых случаях, если сообщение гражданина подтверждается и в действиях водителя есть состав (экономического) преступления — полиция вручает такому гражданину вознаграждение (от благодарностей и ценных сувениров до редкой выплаты денежных средств).

Напомним, что власти уже приняли решение "запретить иностранным гражданам любого государства работать таксистами на территории России". Кроме того, как уже писала Pravda. Ru, ряд женщин-активистов потребовал от правительства и президента обеспечить многодетных матерей и их детей бесплатным такси — потому, что матери считают общественный транспорт "не таким комфортным".