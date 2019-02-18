ЦРУ заподозрило российских военных в подмене ракеты, якобы нарушающей ДРСМД

Соединенные Штаты Америки заподозрили Российскую Федерацию в подмене ракеты 9М729, которая, по мнению официального Вашингтона, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом, ссылаясь на данные ЦРУ и Национального управления военно-космической разведки США, сообщает новостное издание Daily Best.

Так, специалисты из Соединенных Штатов Америки, пишут авторы материала, считают, что на брифинге в январе Министерство обороны Российской Федерации представило общественности и средствам массовой информации вовсе не 9М729.

Дело в том, указывают в ЦРУ и Национальном управлении военно-космической разведки, что 9М729 якобы большей той, которую показало главное российское оборонное ведомство на брифинге. И схема ракеты, представленная Минобороны РФ, не совпадает со схемой 9М729, заявляют в Соединенных Штатах Америки.

Скорее всего, уверены на Западе, Россия вместо нашумевшей 9М729 показала общественности и СМИ наземный мобильный вариант крылатой ракеты "Калибр" морского базирования.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки объявили о своем намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ушедшем году. В американском правительстве заявили, что вина за это решение страны лежит на России. Именно Российская Федерация, указали в США, нарушила первой нормы соглашения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал комплекс мер, которые российская сторона примет в ответ на выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Фото: официальная страница ЦРУ в Facebook. com

Читайте также:

Выход США из ДРСМД — им же во вред