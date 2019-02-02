Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД и приступает к созданию новых видов ракет

Российская Федерация зеркально ответит на выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также приступит к созданию новых видов ракет.

Об этом действующий президент Российской Федерации Владимир Путин объявил во время встречи с главой Министерства обороны РФ Сергеем Шойгу и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Так, заявил Владимир Путин, Россия последует примеру своих "западных партнеров" и покинет ДРСМД. Также, напомнил глава государства, Соединенные Штаты Америки заявили, что занимаются разработкой новых видов ракет. Этим же, подчеркнул российский президент, займется и Россия. Но, заявил Владимир Путин, данные работы должны быть проведены в рамках имеющихся бюджетных назначений для национального оборонного ведомства на ближайшие годы.

Также Владимир Путин подчеркнул, что Российская Федерация не будет размещать своих ракет средней и меньшей дальности в других регионах мира. До того момента, отметил Путин, пока там не появится подобное оружие США.

Несколько месяцев назад, напомним, Соединенные Штаты Америки объявили о своем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Примечательно, что официальный Вашингтон обвинил тогда в своем решении Россию. В американском правительстве заявили, что именно РФ первой нарушила соглашение, и именно поэтому оно больше не имеет никакого смысла.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия пообещала Соединенным Штатам Америки "быстрый ответ" в случае размещения последними новых ядерных ракет в континентальной Европе.

Фото: пресс-служба правительства Российской Федерации

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