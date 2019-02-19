Российский Т-90М назван "легкой мишенью" на современной войне

Российский основной танк Т-90М, модификация Т-90А, отличная мишень для потенциального противника.

Таким мнением делятся российские военные эксперты.

Так, заявляют они, решение военных инженеров разместить в кормовой части боевой машины дизель-генераторную установку было ошибочным. При малейшем повреждении, указывают военные эксперты, топливо побежит на установку, что приведет к пожару и выводу из строя сложного и дорогостоящего оборудования.

Также, сетуют отечественные военные инженеры, данное нововведение не позволяет осуществлять танку круговое вращение башни при стволе, опущенному к горизонту. Дело в том, что данный маневр Т-90М, поясняют военные эксперты, просто-напросто сметет дизель-генераторную установку.

Объяснили инженеры и то, зачем вообще понадобилось модернизировать Т-90А. Таким образом, указывают они, конструкторы хотели увеличить запас хода танка. Однако, уверены критики Т-90М, в российских реалиях танку это совершенно не нужно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из Севастополя восстановят тяжелый советский танк времен Великой Отечественной войны "ИС-2". Напомним, что так боевая машина была названа в честь политического, государственного и военного деятеля времен СССР Иосифа Сталина.

Фото: mil. ru.

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