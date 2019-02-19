Депутаты Государственной думы России одобрили в третьем чтении закон, который запрещает военнослужащим и призывникам использовать мобильные телефоны и другие портативные электронные устройства, которые позволяют подключаться к глобальной сети и передавать информацию.
За принятие законопроекта выступили 408 депутатов, против не проголосовал ни один депутат. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, такая мера необходима из-за сложностях в организации контроля информационных ограничений. Другими словами, призывники и военнослужащие могут открывать публичный доступ к информации, которая является нежелательной.
Также принятый законопроект запрещает военнослужащим контактировать с прессой, рассказывать о сослуживцах или особенностях несения службы. Авторы законопроекта пояснили, что такие меры введены в связи с "особым" вниманием иностранных спецслужб и террористических организаций к российской армии.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему в российской армии могут запретить смартфоны. В материале приводились комментарии технических экспертов, которые пояснили, как современный смартфон может стать мощным средством слежения.
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