Житель Тюмени получил полтора года колонии за кражу бутылки водки.

Тюменский областной суд отказал в пересмотре приговора 22-летнему парню, осужденному на полтора года тюрьмы за кражу бутылки водки. 19 февраля судья оставил приговор в силе и отправил виновного в колонию строгого режима.
Минувшим летом юношу задержали полицейские. Он сразу же сознался, что украл стоившую 150 рублей бутылку в магазине, а потом выпил ее на детской площадке из стаканчика, который там валялся. Свою вину осужденный подтверждает, но вынесенное наказание считает чрезмерным.
— Поскольку у него был рецидив, его приговорили к реальному сроку, — передает слова прокурора Надежды Липатовой "Тюмень Онлайн". — Ранее он был судим за кражу.
Не произвели на суд впечатления и слова парня о том, что девушка, с которой он живет, ждет ребенка.
Напомним, что в других ситуациях российские суды не проявляют такой суровости и освобождают от тюрьмы даже лиц, совершивших тяжкие преступления. Так, суд Уфы дал условный срок женщине, зарезавшей собственного мужа. Решение было мотивировано наличием у нее маленького ребенка. Спустя несколько лет женщина зарезала и его, после чего отправилась в тюрьму по-настоящему. А на Алтае условным сроком отделался полицейский, сбивший семилетнего ребенка во время пьяной езды за автомобиле.
Источник фото: pixabay.com
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