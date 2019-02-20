СМИ: Минобороны просит ретейлеров ввести скидки для орденоносцев

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к крупным торговым сетям с предложением ввести систему скидок для обладателей военных наград. Сейчас такие скидки действуют в ведомственных магазинах Минобороны "Военторг". Распространение льгот на коммерческие магазины в законе "О статусе военнослужащих" не предусмотрено.

Ссылаясь на источники в министерстве, "Коммерсант" сообщает, что вносить поправки в закон не планируется, поэтому сети сами будут решать, как реагировать на инициативу Сергея Шойгу. По данным издания, письма из военного ведомства получили восемь ретейлеров, четыре из них восприняли предложение позитивно.

В документе, направленном руководству X5 Retail Group, говорится о возможных преференциях для обладателей медалей "За отвагу" и орденов Мужества. Эти награды имеют десятки тысяч граждан страны. Но, по мнению аналитиков, даже если льгота распространится на 500 тысяч человек она не окажет негативного влияния да доходы торговых сетей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что советские летчики оказались лишены ветеранских льгот.

Источник фото: wikimedia. org

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