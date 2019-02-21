Военные дважды разыграли разгон митинга перед школьниками

Военная комендатура Екатеринбурга разыграла две сцены разгона митингующих для школьников, вступивших в ряды "Юнармии". Об этом сообщает местное издание "66.ru".

Отмечается, что перед торжественной церемонией вступления школьников в ряды общественно-патриотического движения, сотрудники военной полиции решили показать им две сценки задержания митингующих.

Во дворе военной комендатуры появились четверо "митингующих", вооруженных палками и бутылками с зажигательной смесью. "Протестующие" вели себя крайне агрессивно и попытались напасть на военных, однако после короткого противостояния были повалены на землю, задержаны и погружены в машину.

Вскоре сцену задержания митингующих повторили заново, но во второй раз каждое действие сотрудников военной полиции комментировал их командир.

После этого, уточняет издание, учащихся отвели в помещение военного комиссариата, где школьникам показали обмундирование военной полиции и приняли в ряды "Юнармии".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из Института образования Вышей школы экономики выяснили масштабы травли в российских школах. Оказалось, что каждый второй школьник в России либо подвергался травле со стороны сверстников, либо наблюдал за этим со стороны.

Источник фото: информационный портал "66.ru"

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