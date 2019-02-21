Минобороны отказалось закупать новейшие вертолеты "Ночной охотник" из-за цены

Министерство обороны России не будет приобретать новые вертолеты Ми-28НМ "Ночной охотник". Поставщик не смог согласовать с ведомством финансовую сторону сделки. Переговоры о заключении госконтракта продолжались больше трех месяцев и завершились безрезультатно.
— Несмотря на многократные попытки военных снизить цену серийной машины, холдинг "Вертолеты России" отказался принимать условия Минобороны, — сообщил агентству "Интерфакс" источник в российских Воздушно-космических силах.
Вместо закупки новых машин военные планируют модернизировать уже имеющиеся "Ночные охотники". Еще одна альтернатива — увеличение закупок вертолетов Ка-52.
Военные утверждают, что срыв сделки не окажет негативного влияния на боеспособность армейской авиации.
Разработка Ми-28НМ началась в 2009 году. Поступить на вооружение машины должны были в апреле 2019 года
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что холдинг "Вертолеты России" представил свои новые машины на выставке Aero India — 2019, открывшейся в Бангалоре 20 февраля.
Источник фото: vitalykuzmin.net
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