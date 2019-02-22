Сирийские танкисты назвали кондиционеры в Т-90С преимуществом перед "Абрамс"

Российские танки Т-90С обладают лучшей эргономикой благодаря установленной в них системе кондиционирования, чем M1A1M Abrams, стоящие на вооружении армии Ирака, об этом говорится в группе Russia In Arabic в Facebook.

Отмечается, что отсутствие кондиционеров в американских танках в условиях жаркого климата негативно сказывается на работе экипажей и снижает эффективность выполнения военными боевых задач.

Российские Т-90С оборудованы термоэлектрическими кондиционерами, установленными с левой стороны башни. Отечественные кондиционеры, указывают в группе, значительно снижают последствия высоких температур и способны работать без перебоев почти сутки. В случае поломки, простота конструкции позволяет провести ремонт в полевых условиях.

Напомним, что в 2018 году в рамках контракта между Россией и Ираком на Ближний Восток была направлена партия из десяти танков Т-90, которые доукомплектовали новыми бортовыми экранами, противокумулятивными решетками, дополнительной защитой прицелов и камерой заднего вида.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сирии в рядах правительственной армии журналисты обнаружили российский боевой танк Т-90 уникальной модификации. Уникальность машины оказалась в том, что в 2004-2005 годах было выпущено всего два таких танка.

Читайте также: Россияне предпочли новую одежду и развлечения здоровому питанию

Климкин объявил о новом походе через Керченский пролив, который "удивит Россию"