Сирийские танкисты назвали кондиционеры в Т-90С преимуществом перед "Абрамс"

Российские танки Т-90С обладают лучшей эргономикой благодаря установленной в них системе кондиционирования, чем M1A1M Abrams, стоящие на вооружении армии Ирака, об этом говорится в группе Russia In Arabic в Facebook.
Отмечается, что отсутствие кондиционеров в американских танках в условиях жаркого климата негативно сказывается на работе экипажей и снижает эффективность выполнения военными боевых задач.
Российские Т-90С оборудованы термоэлектрическими кондиционерами, установленными с левой стороны башни. Отечественные кондиционеры, указывают в группе, значительно снижают последствия высоких температур и способны работать без перебоев почти сутки. В случае поломки, простота конструкции позволяет провести ремонт в полевых условиях.
Напомним, что в 2018 году в рамках контракта между Россией и Ираком на Ближний Восток была направлена партия из десяти танков Т-90, которые доукомплектовали новыми бортовыми экранами, противокумулятивными решетками, дополнительной защитой прицелов и камерой заднего вида.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Сирии в рядах правительственной армии журналисты обнаружили российский боевой танк Т-90 уникальной модификации. Уникальность машины оказалась в том, что в 2004-2005 годах было выпущено всего два таких танка.
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