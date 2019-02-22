В Китае создают "микроволновое оружие" против террористов

Китайские инженеры проводят под контролем спецслужб испытания нового "микроволнового оружия". Созданная Пекинским институтом радиоизмерений установка воздействует на подкожные нервы, вызывая у противника сильные болевые ощущения.

Судя по фотографии, опубликованной институтом-разработчиком, установки достаточно компактны и могут быть размещены на крышах микроавтобусов.

Главный инженер проекта рассказал изданию Global Times, что оружие может работать в двух режимах: секторальной развертки, когда в зону поражения попадают большие площади и группы людей, и точечных ударов, направленных на одного человека или даже определенную часть его тела.

Разработчик уверяет, что после прекращения поражающего действия у человека не остается травм или долгосрочных физических проблем.

Систему предполагают использовать при проведении контртеррористических операций, охране морских и сухопутных границ, защите важных объектов. Потенциальными потребителями продукта главный инженер назвал полицию и береговую охрану.

Также специалист рассказал о большом интересе к проекту со стороны силовых структур стран Экономического пояса Шелкового пути.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на разработку Китаем микроволнового оружия обратило внимание британское военное издание, которое прогнозирует протесты в связи с появлением таких установок на китайских кораблях со стороны соседних государств.

Американские военные используют микроволновое оружие еще со времен войны в Ираке.

Источник фото: Пекинский институт радиоизмерений

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