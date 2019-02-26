В Балтийское море зашел американский эсминец с 56-ю "Томагавками"

Ракетный эсминец США "Грейвли" движется на восток вдоль балтийского побережья Германии. Об этом сообщили 26 февраля западные СМИ военно-морской тематики. На корабле находятся 56 крылатых ракет "Томагавк", способных наносить удары на расстоянии 1600 километров.

Флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО является одним из новейших американских кораблей — в строй он вступил в 2010 году. Эсминец оборудован системой противоракетной обороны "Иджис", которая обнаруживает военно-космические цели в радиусе 230 километров.

"Грейвли" появляется Балтийском море уже второй раз за год. В январе корабль заходил в порты Копенгаген (Дания) и Киль (Германия), пробыв в акватории в общей сложности 19 дней. Движение эсминца сопровождали российские корабли Балтийского флота.

Накануне "Правда.Ру" сообщала о появлении американского ракетного эсминца в Черном море. Корабль "Дональд Кук", также вооруженный 56-ю "Томагавками", нанес визит в порт Одессы, где сейчас расположена главная база военно-морского флота Украины.

Источник фото: U. S. Navy

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