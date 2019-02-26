Порошенко: США усилили присутствие в Черном море по просьбе Киева

Президент Украины Петр Порошенко встретился 26 февраля с представителем Госдепартамента США Куртом Волкером на борту американского эсминца "Дональд Кук", который прибыл в порт Одессы.

Порошенко назвал место встречи "символичным", а корабль "легендарным". Появление "Дональда Кука" в Одессе президент Украины считает "важным сигналом Кремлю".

"Очень ценю то, что наши американские партнеры увеличили военное присутствие в Черном море в ответ на нашу просьбу", — передает слова Порошенко его пресс-служба.

Также глава государства заявил о возможных военных инцидентах в Балтийском море в связи со строительством газопровода "Северный поток — 2".

Курт Волкер в очередной раз потребовал выдачи Россией украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в минувшем ноябре, а появление американских кораблей в Черном море объяснил необходимостью "поддержания свободы судоходства".

Накануне встречи Порошенко и Волкера "Правда.Ру" сообщала, что эсминец "Дональд Кук" направляется в Одессу с 56-ю крылатыми ракетами "Томагавк".

Источник фото: Пресс-служба Президента Украины

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