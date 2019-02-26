Бывшего сотрудника "Касперского" и полковника спецслужб осудили за госизмену

Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор бывшему Центра информационной безопасности Федеральной службы безопасности Сергею Михайлову. Суд приговорил Михайлова к 22 годам лишения свободы за государственную измену.

Суд также приговорил к 14 годам лишения свободы сотрудника "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, который проходит фигурантом по делу Михайлова. Стоянова и Михайлова обвиняли в передаче секретной информации иностранным спецслужбам. Слушание проходило в закрытом режиме, так как некоторые детали уголовного дела имеют гриф "секретно".

Ранее российские СМИ сообщали, что Сергей Михайлов передал американской разведке информацию об основателе компании Chronopay Павле Врублевском. Американские власти обещали заплатить Михайлову 10 миллионов долларов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении "Лаборатории Касперского" относительно действий АНБ. В компании утверждают, что Агентство национальной безопасности внедряло шпионские программы на все жесткие диски.

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