Полет "Буревестника" над Россией заметят по радиации

Военный эксперт Антон Лавров поделился своим мнением относительно радиоактивных частиц, по которым можно будет отследить полет новой российской ракеты с энергоустановкой "Буревестник".

Эксперт полагает, что при работе воздушно-реактивного двигателя в атмосферу будет выбрасываться малое количество радиоактивных частиц. Однако Антон Лавров подчеркивает, что на экологию это практически не повлияет, так как малогабаритность энергоустановки не допустит большого выброса радиоактивных частиц.

Эксперт поясняет, что во время испытаний "Буревестника" в Европе, где расположена сеть из датчиков, которые реагируют на радиоактивные изотопы, не поднималась тревога, поэтому радиоактивные выбросы от "Буревестника" минимальны, но все же присутствуют.

Антон Лавров также считает, что подводный беспилотный плавательный аппарат "Посейдон", основанный на той же технологии, что и "Буревестник", будет "экологически нейтральным".

Напомним, "Правда.Ру" приводила мнение ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО, доктора политических наук Михаила Александрова, относительно реакции США на ракеты "Буревестник".

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